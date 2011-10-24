«Альфа-Банк» в январе-сентябре увеличил чистую прибыль в 16 раз

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль в 16 раз, с 775 тыс. грн. – до 12,362 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период сократились на 2% и на 1 октября 2011 года составили 26,157 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 4,5%, до 23,928 млрд. грн., обязательства сократились на 2%, до 22,999 млрд. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 3,716 млрд. грн., собственный капитал вырос на 1% - до 3,158 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».