Эксперты: украинский фондовый рынок показал в пятницу впечатляющую динамику

Украинский фондовый рынок продемонстрировал в пятницу, 21 октября, впечатляющую динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, на Украинской бирже в пятницу лидерами роста стали акции производителя двигателей «Мотор Сич» (+8,3%), которые прибавили 13,6% по итогам трех торговых сессий. Среди других лидеров роста оказались бумаги Авдеевского КХЗ (+4,8%), генерирующей компании «Центрэнерго» (+4,5%) и металлургической компании «Азовсталь» (+4,3%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 21 октября, повысился на 3,24% – до 1319,26 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 618 тыс. грн., из них на срочном рынке – 54 млн. 423 тыс. грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,91% – до 512,26 пункта. Общий объем торгов составил 89 млн. 961 тыс. грн.