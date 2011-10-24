На западных биржах в пятницу царил позитив - эксперты

На западных фондовых площадках в пятницу, 21 октября, царили позитивные настроения.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в пятницу стало известно, что Ангеле МЕРКЕЛЬ и Николя САРКОЗИ удалось прийти к договоренности касательно решения проблем госдолга периферийных стран еврозоны.

Аналитики выделили среди квартальных отчетов, опубликованных в пятницу, финансовые результаты McDonald’s Corp., Honeywell International Inc. и Verizon Communications Inc., которые оказались лучше ожиданий аналитиков и послужили дополнительным благоприятным фактором для роста индексов. В то же время, отчет General Electric не был столь позитивным, что отразилось в снижении акций концерна.

По словам аналитиков, важной макроэкономической статистики, способной повлиять на ход торгов, в США в пятницу не выходило. При этом данные по индексу делового оптимизма IFO, опубликованные в Германии, не оказали существенного влияние на индексы.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги пятницы в зеленой зоне в преддверии саммита ЕС, а также на фоне корпоративных отчетов. Все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Укртелекома» (-0,74%), завершили торги ростом, лидерами которого стали бумаги «Мотор Сичи» (+8,29%) и Ясиновского КХЗ (+8,48%).

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по индексу деловой активности в промышленности Франции, Германии и еврозоны. Также выходят данные по новым промышленным заказам в еврозоне.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 21 октября, повысился на 3,24% – до 1319,26 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 618 тыс. грн., из них на срочном рынке – 54 млн. 423 тыс. грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,91% – до 512,26 пункта. Общий объем торгов составил 89 млн. 961 тыс. грн.