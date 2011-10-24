Эксперт: результаты встречи еврочиновников не принесли дополнительного негатива на рынок акций

Результаты встречи еврочиновников в выходные не принесли дополнительного негатива, после чего участники рынка акций смогли вздохнуть с облегчением и в спокойной обстановке дожидаться появления деталей плана рекапитализации европейских банков.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «на данном этапе смущает лишь то, что объем планируемой рекапитализации будет незначительным, а также то, что ЕЦБ не желает быть вовлеченным в этот процесс.

В целом результаты саммита соответствуют духу времени: уверенности политиков, что во всем виноваты спекулянты, и уверенности спекулянтов, что во всем виноваты политики».

Между тем, считает аналитик, оптимисты могут найти повод для покупок рисковых активов, пессимисты – для открытия коротких позиций. Со своей стороны, реалистам остается продолжать наслаждаться импульсом роста на рынках акций, однако готовиться к возможным неожиданным коррекциям в середине недели.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка акций в понедельник, 24 октября, сложился позитивный. Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили рост, к открытию торгов на отечественных площадках прибавляя в пределах 0,5%. При этом после публикации предварительного значения индекса делового оптимизма в Китае, которое превысило неформальные ожидания рынка, фьючерсы на медь росли более чем на 4%, а индексы китайских акций Hang Seng и Shanghai Composite прибавляли 4% и 2% соответственно.