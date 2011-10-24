Украинские акции на ВФБ в пятницу продемонстрировали рост – эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в пятницу, 21 октября, рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в пятницу прибавил 2,1%. Лидерами роста стали акции производителя подсолнечного масла Kernel (+5,1%) и угледобывающей компании Coal Energy (+5,0%). Бумаги производителя аккумуляторов WESTA упали на 3,0%.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в пятницу акции производителя яиц Avangard выросли на 7,1%. Торги бумагами нефтегазовой компании JKX Oil & Gas закрылись падением котировок на 2,8%.