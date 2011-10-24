Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,20%, Украинской биржи – на 5,18%
19:02, 24 октября 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 24 октября, повысился на 2,20% – до 523,53 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 42 млн. 218 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 5,18% – до 1387,61 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 184 млн. 669 тыс. грн., из них на срочном рынке – 91 млн. 99 тыс. грн.
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