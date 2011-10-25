Основным катализатором роста акций выступил саммит ЕС - эксперты

Основным катализатором роста акций в понедельник, 24 октября, выступил саммит глав государств Европейского Союза, на котором был согласован план по рекапитализации банков.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отметили аналитики, ожидается, что во втором раунде саммита, который пройдет 26 октября, будут согласованы четкие действия относительно проблемных стран, а именно Греции, что также подогревает интерес инвесторов на фондовом рынке.

По словам аналитиков, незначительное снижение фондовых рынков внутри дня в понедельник было вызвано слабой макростатистикой из еврозоны. Индекс производственной активности PMI Франции оказался на уровне 46 пунктов (ожидалось 50,4 пункта), Германии – на уровне 48,9 пункта (ожидалось 50 пунктов), еврозоны – 47,3 пункта (ожидалось 48,1 пункта).

При этом, сообщают аналитики, после небольшого снижения сильные данные о новых производственных заказах в еврозоне, которые выросли на 1,9% против ожидаемого роста в 0,1%, вновь внесли позитив на фондовый рынок. Оптимизма также добавил сильный корпоративный отчет Caterpillar и индекс национальной активности в США, оказавшийся лучше ожиданий.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые рынки завершили понедельник ростом. Все акции индексной корзины Украинской биржи прибавили в цене. Лидерами роста стали бумаги Ясиновского КХЗ (+14,09%), Алчевского металлургического комбината (+8,89%) и Енакиевского металлургического завода (+8,69%).

По информации аналитиков, сегодня в Германии, Франции и США выйдут индексы потребительского доверия. Также в США будет опубликован индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller. Свои отчеты обнародуют EI du Pont de Nemours & Co и 3M Co.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 24 октября, повысился на 2,20% – до 523,53 пункта. Общий объем торгов составил 42 млн. 218 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 5,18% – до 1387,61 пункта. Общий объем торгов составил 184 млн. 669 тыс. грн., из них на срочном рынке – 91 млн. 99 тыс. грн.