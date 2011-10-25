Сегодняшний день будет богат публикациями отчетов мировых и украинских компаний - эксперт

Сегодняшний день будет богат публикациями финансовых результатов мировых корпораций за третий квартал 2011 года, при этом публикация финрезультатов украинских компаний станет приятным дополнением.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, он не ожидает, что украинскому рынку акций во вторник, 25 октября, «удастся сильно отклониться от динамики зарубежных площадок по итогам торговой сессии. Последним, с учетом нового ускорения роста, предстоит коррекция в течение 1-2 торговых сессий».

Однако, по мнению аналитика, как и в ходе предыдущих недель, коррекция на рынках рисковых активов может ограничиться внутридневным снижением. Внешний фон на открытии украинского рынка акций сегодня сложился нейтрально-негативный.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 24 октября, повысился на 2,20% – до 523,53 пункта. Общий объем торгов составил 42 млн. 218 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 5,18% – до 1387,61 пункта. Общий объем торгов составил 184 млн. 669 тыс. грн., из них на срочном рынке – 91 млн. 99 тыс. грн.