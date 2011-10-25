Эксперт: покупатели акций делают ставку на нормализацию мировой экономики

Динамика секторов рынка акций говорит о том, что покупатели делают ставку на нормализацию кондиций мировой экономики, но еще не готовы поверить, что экономику США “за углом” ожидает светлое будущее.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что в ходе вчерашних торгов заметно лучше рынка выглядели бумаги промышленного, сырьевого, финансового и технологического секторов. При этом акции потребительского сектора находились в хвосте списка. Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 корректировались в пределах до 0,5% после роста на очередной 1% накануне.

По мнению аналитика, «определенные поводы для беспокойства может вызывать публикация предварительных значений индексов делового оптимизма в странах Европы». Вчера выяснилось, что оптимизм в промышленном секторе Франции и Германии сменился пессимизмом (индексы PMI опустились решительно ниже отметки 50), хотя в секторе услуг Германии ситуация не выглядит столь драматично. «Публикация таких данных должна заложить слабые ожидания от публикации месячных данных в начале ноября, что скажется на динамике рынков акций уже на следующей неделе», - прогнозирует П.ИЛЬЯШЕНКО.