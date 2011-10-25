Эксперты: украинские акции на ВФБ снова продемонстрировали положительную динамику

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в целом продемонстрировали в понедельник, 24 октября, положительную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в понедельник прибавил 1,3%. Лидерами роста стали акции производителя сахара Astarta (+2,8%). Однако бумаги агрокомпании Agroton снизились на 1,6% вчера, а за четыре торговые сессии просели на 5,9%. Акции производителя аккумуляторов также торговались в минусе WESTA (-0,1%), а по итогам трех торговых сессий они упали на 6,6%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник котировки нефтегазовых компаний Regal Petroleum и JKX Oil & Gas выросли на 7,1% и 2,8% соответственно. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo прибавили 5,4%.