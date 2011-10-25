Украинский фондовый рынок сегодня закрылся разнонаправленно

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 25 октября, повысился на 1,34% – до 530,56 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 424 млн. 175 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,82% – до 1376,23 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 257 млн. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 435 тыс. грн.