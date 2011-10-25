Украинский фондовый рынок сегодня закрылся разнонаправленно
18:48, 25 октября 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 25 октября, повысился на 1,34% – до 530,56 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 424 млн. 175 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,82% – до 1376,23 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 257 млн. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 435 тыс. грн.
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