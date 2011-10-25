WIG-Ukraine закончил вторник более 2% минусом

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских эмитентов на Варшавском фондовом рынке закончил торги вторника на фоне минусовой сессии основных индексов более 2% снижением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закрылся на минимальных значениях сессии - 760,06 пунктов, что на 2,38% ниже закрытия понедельника, за который индекс прибавил 1,3%.

Основные индикаторы польского рынка просели меньше, чем украинский индекс.

«Голубые фишки», которые котировались в диапазоне от 2,320 тыс. до 2,390 тыс. пунктов, закончили день 0,88% минусом на уровне 2349,71 пункта.

WIG просел на 0,85%, а индексы средних и небольших компаний потеряли, соответственно, 1,13% и 0,86%.

Объем торгов на всем рынке составил около 280 млн. долларов при менее двухмиллионном обороте бумагами украинских эмитентов.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, на фоне почти 4% отскока польских голубых фишек, закончил пятницу, 21 октября, более 2% плюсом, закрывшись на 15 пунктов ниже максимальных значений прошлой недели.