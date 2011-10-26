Основным катализатором роста фондовых рынков остается европейский саммит - эксперты

Основным катализатором роста фондовых рынков остается саммит глав европейских государств 26 октября, на котором будут согласованы четкие действия касательно долговых проблем ряда стран еврозоны.

Так прокомментировали текущую ситуацию на биржах аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их мнению, негатив на рынок во вторник, 25 октября, внесли данные из США по рынку жилья, а также по индексу потребительского доверия. Они оказались намного хуже ожиданий рынка. Оптимизма добавил хороший корпоративный отчет EI du Pont de Nemours & Co, впрочем, позже он был сглажен слабым отчетом компании 3M Co.

По информации аналитиков, сегодня в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, а также данные по продаже новых домов. Свой отчет опубликует Boeing Co.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленно. Лидерами роста на Украинской бирже стали бумаги Алчевского металлургического комбината (+3,13%), Стахановского вагоностроительного завода (+1,23%) и «Центрэнерго» (+0,4%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 25 октября, вырос на 1,34% – до 530,56 пункта. Общий объем торгов составил 424 млн. 175 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,82% – до 1376,23 пункта. Общий объем торгов составил 257 млн. грн., из них на срочном рынке – 134 млн. 435 тыс. грн.