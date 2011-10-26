ФГИУ объявил конкурс по продаже 99,981% акций артемовского машзавода "Победа труда"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 99,981% госпакета акций ПАО "Артемовский машиностроительный завод "Победа труда". Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации". Согласно предоставленной информации, стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 12 млн. 250 тыс. грн. Справка УНИАН. ПАО "Артемовский машиностроительный завод "Победа труда" (г. Артемовск, Донецкая обл.) занимается производством металлообрабатывающего и горно-резательного инструмента. Объем реализованной продукции за первое полугодие т.г. составил 6 млн. 827 тыс. грн., убыток - 797 тыс. грн., дебиторская задолженность - 4 млн. 52 тыс. грн., кредиторская - 7 млн. грн., стоимость активов - 4 млн. 620 тыс. грн.

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