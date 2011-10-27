Торги на украинском рынке акций в среду проходили в противоречивом ключе - эксперт

Торги на украинском рынке акций в среду, 26 октября, проходили в противоречивом ключе.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «открывшись в среду умеренным гэпом вверх, рынок вскоре переместился в отрицательную зону. На фоне заявлений о том, что запланированная на среду встреча министров финансов стран еврозоны не состоится, часть инвесторов была обеспокоена судьбой антикризисного плана, сомневаясь, что он будет утвержден в ближайшее время. В ожидании результатов саммита ЕС участники торгов не предпринимали активных действий, что выразилось в низких биржевых оборотах, особенно в первой половине дня».

Те не менее, подчеркнул А.КУШНАРЕВ, после обеда ситуация на рынке нормализовалась, что позволило индикатору Украинской биржи закрепиться в плюсе. Поводом для роста стало сообщение о том, что Китай готов принять участие в расширении европейского фонда финансовой стабильности, хотя ранее такая возможность китайскими властями отрицалась. Поддержку рынку оказали заявления будущего председателя ЕЦБ Марио ДРАГИ, отметившего, что европейский регулятор собирается продолжить покупку облигаций проблемных стран еврозоны.

По мнению аналитика, формированию положительного фона в среду способствовали и корпоративные отчеты ведущих зарубежных компаний, большая часть которых превзошла экспертные ожидания. Так, американский авиаконцерн Boeing по итогам работы за прошедший квартал показал прибыль на уровне 1,46 долл. на акцию при среднем прогнозе аналитиков 1,10 долл. на акцию.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что под занавес сессии 26 октября индекс Украинской биржи растерял часть дневного роста на информации о том, что в переговорах относительно будущего греческих гособлигаций не было достигнуто компромисса.

По информации аналитика, максимальный подъем в первом эшелоне бумаг Украинской биржи в среду продемонстрировали акции Ясиновского КХЗ (+5,82%), продолжавшие отыгрывать потери, понесенные на прошлой неделе. Хорошим ростом отметились акции энергетических компаний. Бумаги «Донбассэнерго» подорожали на 2,45%, «Центрэнерго» – на 2,06%. Спрос в акциях эмитентов был обусловлен хорошими финансовыми результатами компаний за 3-й квартал. Наибольшие потери среди голубых фишек понесли бумаги Авдеевского КХЗ, опустившиеся на 1,34%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 октября, повысился на 0,02% – до 530,66 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 695 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,33% – до 1380,74 пункта. Общий объем торгов составил 180 млн. 865 тыс. грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 182 тыс. грн.