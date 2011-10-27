Макростатистика из США внесла позитив на фондовый рынок - эксперты

Макроэкономическая статистика из США в среду, 26 октября, внесла позитив на фондовый рынок.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они отмечают, что данные по заказам на товары длительного пользования в США оказались на уровне -0,8%, что лучше ожиданий в -1%. Продажи новых домов в США выросли на 5,7% – до 313 тыс., при ожидаемом росте всего на 1,7%.

При этом, по мнению аналитиков, основным катализатором роста остается саммит глав европейских государств, на котором согласованы и озвучены четкие действия касательно долговых проблем ряда стран еврозоны.

По информации аналитиков, сегодня в еврозоне выходит индекс потребительского доверия и делового климата. В США публикуются данные по ВВП, количеству первичных обращений за пособиями по безработице и по незавершенным сделкам по продаже домов. Свои отчеты публикуют Exxon Mobil Corp и Procter & Gamble Co.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги в среду незначительным ростом. Лидерами роста стали акции Ясиновского коксохимического завода (+5,82%), «Донбассэнерго» (+2,45%), «Центрэнерго» (+2,06%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 октября, повысился на 0,02% – до 530,66 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 695 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,33% – до 1380,74 пункта. Общий объем торгов составил 180 млн. 865 тыс. грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 182 тыс. грн.