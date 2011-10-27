Глобальный аппетит к риску возвращается на фондовые рынки - эксперт

После паузы, вызванной традиционными паттернами поведения еврочиновников, глобальный аппетит к риску на фондовых рынках восстанавливается.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «главным достижением европейского саммита является то, что размер списания стоимости греческих долговых обязательств уже не является загадкой. С другой стороны, участники рынка в течение последних недель и не были обеспокоены этим вопросом, прогнозируя 50%-е списание. Еще более интересно то, что деталей плана по увеличению размера EFSF все еще нет, есть только опции».

Таким образом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, завершившийся евросаммит не является панацеей для решения ни накопившихся европейских долговых проблем, ни, тем более, проблем мировой экономики. Тем не менее, результаты саммита следует расценивать позитивно. В текущей ситуации от еврочиновников не требуется мгновенного решения системных проблем. С точки зрения инвесторов, направление диалога европейских политиков в конструктивное русло уже является крайне позитивным и самодостаточным событием.

Как отметил аналитик, динамику рынков рисковых активов следует воспринимать в свете происходящего в течение последних недель. Сейчас мы не являемся свидетелями зарождения нового импульса ралли стоимости рисковых активов. Скорее, после необходимой коррекции рынки акций снова собираются пойти в рост. При этом потенциал роста фондовых индексов США постепенно исчерпывается. В результате увеличение длинных позиций на текущих уровнях неоправданно, хотя их сокращение преждевременно, так как текущее ралли должно продлиться дольше, чем многие ожидают.