Индекс Украинской биржи показал сегодня рекордный рост - на 8,64%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 27 октября, показал рекордный рост, выросши на 8,64% – до 1500,04 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов на бирже составил 226 млн. 215 тыс. грн., из них на срочном рынке – 111 млн. 114 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 4,93% – до 556,82 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 193 млн. 414 тыс. грн.

Напомним, европейские рынки акций открылись сегодня резким ростом после того, как лидеры еврозоны ночью договорились усилить Европейский фонд спасения (EFSF) и достигли соглашения с частными кредиторами о списании половины долгов Греции.