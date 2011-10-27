Украинские акции на ВФБ в среду пользовались спросом у инвесторов - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 26 октября, пользовались спросом у инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в среду вырос на 0,7%. Акции агрокомпаний Agroton и Astarta увеличились на 4,0% и 1,7% соответственно. Торги акциями горнорудной компании Sadovaya закрылись падением котировок на 3,7%. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA снизились на 0,7%, достигнув годового минимума. Акции Industrial Milk Company (-2,6%) торговались в минусе вчера, а на протяжении трех торговых сессий потеряли 7,4%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду котировки JKX Oil & Gas снизились на 2,4%.