На фондовом рынке изменения. Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3831-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Верховная Рада Украины 6 октября приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка" с учетом предложений Президента Украины.

Законом, принятым Верховной Радой 21 апреля 2011 года, предлагалось дополнить статью 27 Закона "О ценных бумагах и фондовом рынке" частью второй, согласно которой, в том числе, установлена обязанность физического лица отчуждать принадлежащие ему акции (доли) профессионального участника фондового рынка в случае вступления в отношении такого лица в законную силу обвинительного приговора за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности и/или в сфере служебной деятельности, а также предусмотрено принудительное отчуждение указанных акций (долей) в случае неосуществления его упомянутым лицом.

По мнению Президента, предложенный правовой институт обязательного отчуждения (продажи) принадлежащих физическому лицу акций (долей) не согласуется с конституционными гарантиями права частной собственности, установленными статьей 41 Конституции Украины и закрепленными, в том числе, статьей 8 Основного Закона.

Также Президент обратил внимание на неопределенность положения закона относительно установления критериев осуществления "опосредствованного" владения акциями (долями) и отметил, что отсутствие в законе такого определения позволит произвольно трактовать эту норму, что при определенных условиях может быть использовано для противоправного перераспределения собственности.

Кроме того, Президент отмечал, что указанным законом имущество, которое подлежит отчуждению, никоим образом не связывается с преступлением, за которое осуждено такое лицо, а по действующему порядку физическое лицо может быть лишено принадлежащих ему акций (долей) в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора исключительно в случаях, когда такие акции (доли) являются предметом конфискации или специальной конфискации, предусмотренных санкциями статей Особой части Уголовного кодекса Украины, или в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

Таким образом, по мнению Президента, затронутый вопрос должен решаться правоохранительными органами в порядке уголовного судопроизводства, если соответствующее имущество непосредственно связано с преступной деятельностью, во исполнение, в том числе, предписаний статьи 63 Конституции Украины.

Учитывая изложенное, Президент предложил воздержаться от предложенного обязательного отчуждения (продажи) принадлежащих физическому лицу акций (долей) профессионального участника фондового рынка, которыми оно прямо или опосредованно владеет.

В то же время, с целью предотвращения рейдерства Президент предложил предусмотреть механизм, который обеспечивал бы решение затронутого вопроса в порядке уголовного судопроизводства, если соответствующее имущество связано с преступной деятельностью.