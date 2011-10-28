Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 октября, повысился на 1,02% – до 562,47 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 96 млн. 244 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,91% – до 1513,74 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 244 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 584 тыс. грн.