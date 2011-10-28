На мировых фондовых рынках наблюдается волна позитива - эксперты

На мировых фондовых рынках наблюдается волна позитива и аппетита к риску.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, вчерашнее ралли было вызвано тем, что главы стран ЕС достигли соглашения с частными кредиторами о добровольном списании 50% от суммы долга по греческим облигациям, что позволит произвести списание около 100 млрд. из 350 млрд. евро долга на текущий момент. Подобные меры позволят Греции снизить уровень госдолга до 120% от ВВП. Помимо этого, Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) будет увеличен с 440 млрд. до 1 трлн. евро, а одним из его участников может стать Китай. Также было принято решение о проведении рекапитализации банков на сумму порядка 106 млрд. долларов.

Как отмечают аналитики, вчерашняя макростатистика из еврозоны и США имела умеренно позитивный характер. Так, индексы экономических ожиданий и делового климата в еврозоне оказались хуже ожиданий, а индекс потребительского доверия совпал с прогнозами. В США данные по ВВП, количеству первичных обращений за пособиями по безработице были на уровне ожиданий, а количество незавершенных сделок по продаже домов сократилось на 4,6% при ожидаемом росте на 0,4%.

Из сегодняшних новостей аналитики выделили данные о потребительских расходах во Франции, а также индекс потребительского доверия в Великобритании. В США выходят данные о личных доходах и расходах, а также индекс текущих условий Университета Мичигана. Свои отчеты за третий квартал 2011 года публикуют Merck & Co Inc и Chevron Corp.