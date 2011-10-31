На первый план снова выходят опасения относительно темпов роста мировой экономики - эксперт

Решающую роль для рынков акций на этой неделе сыграют подзабытые опасения относительно темпов роста мировой экономики.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «наиболее важным событием для будущего направления динамики рынков рисковых активов станет публикация экономических данных (индексы деловой активности) на текущей неделе». Два ключевых вопроса, которые волнуют многих украинских участников рынка в настоящий момент, состоят в следующем: закрывать ли убыточные короткие позиции и открывать ли длинные позиции на текущих уровнях?

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «ответ на первый вопрос очевиден». Закрывать позицию следует, исходя из принятых правил риск-менеджмента, которые не зависят от динамики рынков акций: убыток по позиции превышает допустимый уровень – позиция закрывается. При этом прогноз движения рынка не должен приниматься в расчет.

По словам аналитика, «ответ на второй вопрос, наоборот, отрицательный». Потенциальная прибыль по длинным позициям от текущих уровней не превышает размера потенциальных убытков в случае разворота рынков. Таким образом, даже несмотря на большую вероятность продолжения восходящего движения, разница в масштабе таких движений приводит к формированию отрицательного математического ожидания по длинным позициям, открываемым сейчас.