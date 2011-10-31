Группа ИНЭКО заявляет о рейдерской атаке на комплекс «Интурист-Закарпатье»

Собственник 70% пакета акций ПАО «Отельно-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье» группа ИНЭКО заявляет о попытке рейдерского захвата этого гостиничного комплекса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Инвестиционной группы ИНЭКО Станислав ЛЮДКЕВИЧ.

По его словам, 12 октября т.г. на общем собрании акционеров были переизбраны органы управления ПАО «Интурист-Закарпатье». В наблюдательный совет ПАО вошли 3 члена — 2 представителя от мажоритарного акционера ИНЭКО и миноритарный акционер — Павел МАЕРЧИК. Это было опубликовано в официальной системе раскрытия информации, однако через несколько дней информация в этой системе изменилась. «22 октября информация в системе раскрытия информации заменяется, в которой у миноритарного акционера становится три члена набсовета», - отметил С.ЛЮДКЕВИЧ. По его словам, 26 октября П.МАЕРЧИК вместе с группой охраны зашел на предприятие, «самопровозгласил членов набсовета и правления и установил контроль над предприятием».

По словам С.ЛЮДКЕВИЧА, группа ИНЭКО направила обращения к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и др., обратилась в ГПУ, СБУ, прокуратуру и милицию. «Документы, на основании которых произошел захват, отличаются от результатов собрания акционеров», - подчеркнул он, добавив, что в собрании принимали участие много людей, которые могут выступить свидетелями этого. «Мы будем защищаться, обращаясь во все органы, включая необходимые юридические действия», - сказал он, отметив, что хотелось бы решить вопрос, не затягивая его в судах.

По словам президента группы ИНЭКО Дениса КОПЫЛОВА, речь идет о прямом подлоге документов. «Речь идет о прямом подлоге, о подделке документов, и в этом участвовали не только рейдеры, но и административная система», - сказал он.

По его словам, они как отечественные инвесторы просят украинские власти защитить их в данной ситуации. «Мы хотим привлечь внимание к отечественным инвесторам, мы не хотим уезжать из Украины», - отметил Д.КОПЫЛОВ.

По данным С.ЛЮДКЕВИЧА, инвестиции ИНЭКО в гостиничный комплекс составили миллионы гривень на реконструкцию номерного фонда, инженерных сетей и пр. Для этого в 2007 году группа взяла кредит в «Проминвестбанке». Он также связывает повышенный интерес к «Интурист-Закарпатье» с приближающимся чемпионатом Евро-2012, поскольку велись переговоры со многими туроператорами по размещению болельщиков. «Эта ситуация может нарушить все планы», - отметил он. По словам С.ЛЮДКЕВИЧА, в связи с этим инвесторы не исключают возможности донесения данной ситуации с захватом предприятия до руководства УЕФА, «хотя бы чтобы поставить их в известность».

С.ЛЮДКЕВИЧ отметил, что ранее инвесторы также вели переговоры относительно продажи своего пакета акций П.МАЕРЧИКУ.

В свою очередь, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей СЕМИДИДЬКО отметил, что примечательным является факт, что рейдерский захват произошел 26 октября, в тот же день, когда правительство Украины проанонсировало создание Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством. «Союз берет ситуацию под контроль», - сказал он, отметив, что власти должны защитить отечественного инвестора. По его словам, Межведомственная комиссия по борьбе с рейдерством имеет все рычаги и полномочия, чтобы вмешаться в конфликт и решить вопрос.

Справка УНИАН. ПАО «Отельно-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье» - самый большой курорт Западной Украины, расположен в Ужгороде. Имеет 320 номеров, может принять более полутысячи гостей одновременно.