Индекс Украинской биржи на прошлой неделе вырос на 15,1% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели вырос на 15,1%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в пятницу, 28 октября, продемонстрировали повышение котировок. Лидерами роста на Украинской бирже стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+5,4%) и Алчевского металлургического комбината (+3,4%). По итогам шести торговых сессий данные эмитенты прибавили 18,7% и 31,8% соответственно. Торги бумагами Енакиевского металлургического завода в пятницу закрылись ростом котировок на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 октября, повысился на 1,02% – до 562,47 пункта. Общий объем торгов составил 96 млн. 244 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,91% – до 1513,74 пункта. Общий объем торгов составил 244 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 584 тыс. грн.