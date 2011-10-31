Эксперты: желание инвесторов закрепить прибыль замедлило рост фондовых индексов

Резкий рост на открытии мировых фондовых площадок в пятницу, 28 октября, был нивелирован желанием инвесторов закрепить полученную прибыль, что сказалось на замедлении роста индексов.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, макростатистика из еврозоны и США в пятницу имела умеренно негативный характер. Потребительские расходы во Франции упали на 0,5%, при том, что ожидались на уровне прошлого месяца. Индекс потребительского доверия в Великобритании упал на 2 пункта больше, чем предполагалось, до отметки -32. В США данные о личных доходах были хуже ожиданий и составили 0,1%, а о личных расходах – на уровне ожидаемых 0,6%. Индекс текущих условий Университета Мичигана оказался лучше ожидаемых 58 пунктов и составил 60,9 пункта.

Как отмечают аналитики, корпоративные отчеты Merck & Co Inc и Chevron Corp за третий квартал также были лучше ожиданий, что внесло немного позитива на фондовые рынки в пятницу.

По информации аналитиков, в понедельник, 31 октября, выходят данные об уровне инфляции и безработицы в еврозоне. В США будет опубликован индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго.