Украинские акции на Варшавской фондовой бирже незначительно выросли - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в пятницу, 28 октября, незначительный рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в пятницу вырос всего на 0,2%. Лидерами роста стали акции производителя подсолнечного масла Kernel (+1,5%), которые подорожали на 4,1% по итогам трех торговых сессий. Бумаги Industrial Milk (-2,2%) торговались в минусе 28 октября, а на протяжении пяти торговых сессий они упали на 11,9%. В целом же индекс WIGUKR вырос на 2,3% за три торговых дня и на 1,1% по итогам прошедшей торговой недели.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в пятницу стоимость бумаг агрокомпании Avangard опустилась на 9,5%, достигнув годового минимума. Торги акциями производителя курятины MHP закрылись падением котировок на 4,3%. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo (+2,5%) торговались в плюсе в пятницу, поднявшись в цене на 11,1% за три торговых дня.