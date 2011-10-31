Отчеты украинских компаний за третий квартал оказались разочаровывающими - эксперт

Результаты украинского сезона корпоративных отчетов за третий квартал 2011 года в целом оказались разочаровывающими.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, добавил он, ввиду сохранения кондиций низкой ликвидности, негативные сюрпризы остались без внимания, в то время как позитивные сюрпризы (например, «Центрэнерго») вызвали всплеск внимания со стороны участников фондового рынка. «С точки зрения ожиданий Astrum, результаты компаний за третий квартал привели к изменению долгосрочного взгляда на будущие финансовые потоки «Стирола» и «Укртелекома». В обоих случая мы ставим рекомендацию на пересмотр с целью снижения целевой цены для акций компании «Стирол» и повышения целевой цены по акциям «Укртелекома», - сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО.

По его прогнозам, если предположить, что финансовые результаты компаний в четвертом квартале будут соответствовать результатам третьего квартала (что является оптимистичным предположением), то прибыль на акцию для индекса Украинской биржи в 2011 году составит 44 гривни против 166 гривень, ожидаемых рынком, а ожидаемый коэффициент Р/Е будет не 8,3, а 31,6.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, применяя аналогичный подход к анализу консенсус-прогноза прибыли компаний из индекса Украинской биржи на 2012 год, он рассчитывает на то, что завышенный оптимизм участников рынка, формирующих консенсус-прогноз, сохранится. Однако разрыв между ожиданиями и реальностью сократится в два раза по сравнению с уровнем 2011 года. В результате прибыль на акцию для индекса Украинской биржи по итогам 2012 года составит 146 гривень против ожидаемых рынком 277 гривень, а ожидаемый коэффициент Р/Е составит 9,45 против ожидаемого рынком 5.

П.ИЛЬЯШЕНКО подчеркнул, что такой подход применяется с целью лишь приблизительной оценки реалистичности ожиданий рынка. Полученные результаты не являются ожиданиями Astrum, однако могут быть использованы в качестве субъективного, но, тем не менее, надежного ориентира для сравнительной оценки привлекательности украинского рынка акций.

«Осуществленный анализ соответствия фактических финансовых результатов ожиданиям рынка подтверждает, что участники рынка излучают чрезмерный оптимизм относительно будущих прибылей компаний. В свою очередь, это значит, что источником спроса на акции украинских эмитентов будет в первую очередь повышение глобального аппетита к риску. А это означает, что фундаментальные перспективы украинских компаний в отрыве от динамики глобальных рисковых активов не будут оказывать решающего влияния на динамику акций еще в перспективе как минимум от одного до трех кварталов», - считает аналитик.