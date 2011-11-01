Приватизация электроэнергетики будет способствовать повышению энергоэффективности и энергосбережению – эксперт

Приватизация украинской электроэнергетики будет способствовать повышению энергоэффективности и энергосбережению предприятий отрасли.

Об этом сказал журналистам Сергей ЕРМИЛОВ, заместитель директора Института проблем экологии и энергосбережения, экс-председатель Нацагентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов.

«Я даже не сомневаюсь в том, что предстоящая приватизация тепловой генерации и облэнерго позволит повысить их энергоэффективность и будет способствовать повышению энергосбережения», - сказал он.

По его мнению, приватизацию тепловой генерации и облэнерго необходимо было провести уже давно, поскольку такое решение было принято еще в середине 90-х годов. «Однако этот процесс длится до сих пор, потому что в свое время не хватило политической воли, поскольку часто госчиновники занимаются популизмом», - отметил он.

«Государство, имея актив в госсобственности, пытается за счет него решать какие-то проблемы. В частности, за счет той же тепловой генерации держит низкие тарифы на электроэнергию. Поэтому тепловая генерация зачастую имеет отрицательную рентабельность. Соответственно, как можно развивать или поддерживать основные фонды, если у предприятия отрицательная рентабельность, если денег не хватает на элементарные ремонты?», - отметил он.

По словам эксперта, если активы будут находиться в руках частного собственника, то государство уже не сможет решать государственные проблемы чужыми руками. «У государства нет денег для развития предприятий, поэтому их необходимо привлекать со стороны за счет приватизации, привлечения стратегических инвесторов. По последним оценкам, украинская тепловая генерация нуждается в порядка 20 млрд. долларов инвестиций. При этом экономия может быть существенная. Например, на треть можно сократить потребление того же угля на ТЭС, в 200 раз сократить вредные выбросы в атмосферу, а окись серы, вообще, в 2000 раз», - добавил он.

Напомним, 5 октября Фонд государственного имущества Украины объявил условия приватизации первых двух энергокомпаний, госпакеты акций которых планируется продать на открытых аукционах. Инвесторам предложены 45,103% акций ПАО «Захидэнерго» по стартовой цене 1,932 млрд. грн. и 25% акций ПАО «Киевэнерго» за 432,305 млн. грн. Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября.

В 2011-2012 годах планируется приватизировать все четыре тепловые генерации и облэнерго, которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».