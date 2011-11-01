Верховная Рада отказалась разрешить приватизацию ряда предприятий

Верховная Рада Украины отказалась включить в перечень предприятий, которые подлежат приватизации, ряд предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации" проголосовали лишь 212 народных депутатов из 392 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось снять ограничение на приватизацию предприятий Национального космического агентства Украины, предприятий авиационной промышленности, предприятий по производству основной железнодорожной техники, предприятий, которые вошли в уставный капитал ГАК "Хлеб Украины" и не обеспечивают хранения зерна государственного резерва, некоторых объектов портовой инфраструктуры, имущественных комплексов по производству вина и ликероводочных изделий, предприятий солевой промышленности, объектов государственной системы сертификации и т.п.

Кроме того, законопроектом предлагалось исключить из перечня 675 объектов, которые были реорганизованы, ликвидированы или утратили признаки общегосударственного значения.