Опасения относительно еврозоны вновь создают негативный фон на рынках акций - эксперты

Опасения вокруг долгового кризиса в еврозоне вновь создают негативный фон для торгов на фондовых рынках.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они подчеркивают, что план по спасению Европы, оглашенный на прошлой неделе по итогам саммита ЕС, вызвал ралли на фондовых площадках, однако позитив от этой новости уже рассеялся. Инвесторы хотят увидеть детализированный план увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Ожидается, что встреча G20, которая пройдет 3-4 ноября, сможет пролить свет на механизмы реализации этого плана.

По словам аналитиков, статистика, опубликованная в понедельник, 31 октября, была преимущественно негативной. Так, данные по безработице, вышедшие в еврозоне, а также значение индекса деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго оказались хуже прогнозов. В то же время, индекс потребительских цен в регионе оказался лучше ожиданий рынка.

Как сообщают аналитики, на протяжении всего вчерашнего дня активность инвесторов была на довольно низком уровне. Одним из факторов снижения на мировых фондовых биржах является падение цен на металлы, а также проведенная правительством Японии интервенция на валютном рынке.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги 31 октября в красной зоне. Индекс Украинской биржи упал на 4,28% до 1448,89 пункта, а индекс ПФТС - на 0,45% до 559,95 пункта. Все акции индексной корзины Украинской биржи завершили торги на негативной территории. Лидерами снижения стали акции Стахановского вагоностроительного завода (-10,7%), Енакиевского металлургического завода (-7,68%) и «Укрсоцбанка» (-7,76%).

По информации аналитиков, сегодня публикуется предварительный ВВП по Великобритании, а также индекс производственной активности в США.