Эксперт: настроения в мировой промышленности пока не ухудшаются

Настроения в мировой промышленности в целом пока что не ухудшаются, хотя для более категоричных выводов необходимо дождаться публикации индексов PMI еще для целого ряда стран.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индексы деловой активности в промышленном секторе (PMI) уже опубликованы для Австралии (рост с 42,3 до 47,4), Китая (рост с 49,9 до 51), Индии (рост с 50,4 до 52), России (рост с 50 до 50,4), Тайваня (снижение с 44,5 до 43,7) и Южной Кореи (рост с 47,5 до 48). «Пока же следует рассчитывать на то, что последствия замедления мировой экономики аукнутся при публикации индексов оптимизма в следующем, а не в этом месяце», - считает аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, из-за масштаба снижения на глобальных рынках акций внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка сложился негативный. «В отличие от событий торговой сессии понедельника, когда основная порция негатива выплеснулась на рынки уже по ходу дня, во вторник основная доза пессимизма уже была употреблена игроками до открытия украинских площадок», - сообщил аналитик.

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались более чем на 1% на фоне 2%-го снижения котировок меди. Продолжение сокращения аппетита к риску отражается и на динамике валютных рынков. Так, фьючерсы на индекс американского доллара достигли наивысшего уровня с 21 октября. «Учитывая снижение индекса S&P 500 на 2,5% накануне, американские рынки акций уже фактически достигли диапазона поддержки, в рамках которого консервативным игрокам и следует ожидать формирования консолидации. При этом высокий уровень волатильности не позволяет рассчитывать отрабатывание уровня поддержки методом одного касания», - подчеркнул аналитик.