Эксперты: украинские акции на ВФБ продемонстрировали позитивную динамику

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 31 октября, продемонстрировали позитивную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в понедельник вырос на 0,4%. Лидерами роста на Варшавской фондовой бирже стали акции угледобывающей компании Sadovaya, подорожавшие вчера на 7,7%. Бумаги производителя сахара Astarta (-0,8%) и производителя аккумуляторов WESTA (-2,5%) в понедельник торговались в минусе, потеряв в октябре 4,7% и 14,8% соответственно. Тем не менее, по итогам октября индекс WIGUKR вырос на 2,3%.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в понедельник акции горнорудной компании Ferrexpo продемонстрировали падение на 5,5%, прибавив 21,7% в октябре. В свою очередь, бумаги производителя курятины MHP вчера упали на 1,9%. Торги акциями нефтегазовой компании Regal Petroleum в понедельник закрылись падением котировок на 5,1%, завершив октябрь ростом в 9,0%.