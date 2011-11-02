ПАРД заявляет об угрозе потери лицензий участниками фондового рынка

Принятие отдельных изменений в Закон Украины о финансовом мониторинге деятельности профучастников фондового рынка поставило субъектов рынка под угрозу массовой потери лицензий.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД).

Как отмечают в ПАРД, в соответствии с подписанным законом участнику фондового рынка могут аннулировать лицензию, если среди его косвенных участников или акционеров будет физическое лицо, которое имеет непогашенную судимость за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности или в сфере служебной деятельности. При этом, как отмечают в ассоциации, обращение акций эмитентов осуществляется на биржах без их участия. "То есть о подобных участниках, тем более – опосредованных, профессиональный участник не может знать", - отмечают в ПАРД. Таким образом, по мнению ассоциации, участники фондового рынка согласно новому закону становятся правонарушителями поневоле.

"Таким образом, новый закон становится предпосылкой развития гринмейла, незаконной конкуренции на фондовом рынке, а также будет приводить к снижению инвестиционной привлекательности Украины. Ведь возможность лишить конкурирующую компанию лицензии на занятие профессиональной деятельностью будет вполне легальной и легко реализуемой", - отмечают в ассоциации.

По мнению ПАРД, единственный вариант - как можно скорее принять поправки к внесенным изменениям путем подачи соответствующего законопроекта в Верховную Раду.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка».

Справка УНИАН. ПАРД (Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев) – профессиональное объединение на рынке депозитарной деятельности Украины. Ассоциация, основанная в 1996 г., представляет интересы 602-х участников и является одной из самых старых и многочисленных саморегулируемых организаций на фондовом рынке Украины.