Из-за Греции на мировых фондовых рынках наблюдается очередная волна негатива - эксперты

На мировых фондовых рынках наблюдается волна негатива на фоне инициативы Греции о проведении всенародного референдума по вопросу получения финансовой помощи от ЕС и МВФ, что значительно усиливает вероятность дефолта страны, который на данный момент оценивается в 97% (по пятилетним CDS).

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, негатива на рынок во вторник, 1 ноября, добавило известие о банкротстве одного из крупнейших в США брокеров на рынке сырья и деривативов MF Global из-за значительного количества европейских долговых бумаг в портфеле.

Аналитики отмечают, что предварительные данные о ВВП Великобритании оказались немного лучше ожиданий. В свою очередь, статистика из Китая и США во вторник оказала дополнительное давление на рынки. Так индекс деловой активности в промышленности (PMI) в октябре снизился до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре, что свидетельствует об уменьшении активности в промышленном секторе страны. В свою очередь, индекс производственной активности в США оказался хуже ожиданий.

По информации аналитиков, сегодня публикуется окончательный индекс деловой активности в промышленности (PMI) еврозоны за октябрь. Кроме того, выходят данные по безработице в Германии. В США публикуются данные по занятости (ADP). В США также пройдет заседание комиссии по открытым рынкам (FOMC), где будет принято решение по ключевой процентной ставке. Свой отчет за третий квартал 2011 года сегодня публикует Kraft Foods Inc.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги 1 ноября существенным падением. Все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме Стахановского вагоностроительного завода (+1,06%), продемонстрировали снижение. Лидерами падения стали бумаги Енакиевского металлургического завода (-6,71%), «Укрнафты» (-6,71%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-6,64%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 ноября, упал на 4,30% – до 535,89 пункта. Общий объем торгов составил 506 млн. 179 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 4,28% – до 1386,84 пункта. Общий объем торгов составил 223 млн. 392 тыс. грн., из них на срочном рынке – 118 млн. 654 тыс. грн.