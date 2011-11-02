КГГА рассматривает возможность займа в 2012 году на 350 млн. долл.

Киевская городская государственная администрация рассматривает возможность осуществления займа в 2012 году на общую сумму в эквиваленте 350 млн. долл.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО в ходе круглого стола «Стратегия развития Киева: как будет выглядеть украинская столица через 15 лет, и каково место бизнеса в ее развитии?».

«Нам в следующем году 250 млн. долл. нужно погасить по еврооблигациям, поэтому всего мы в следующем году будем делать выпуск, думаю, что на большую сумму. Я думаю, что это будет еще плюс 100 млн. долл. к существующей», - сказал он.

При этом Р.КРАМАРЕНКО отметил, что город ведет консультации с рядом компаний на предмет целесообразности выпуска гривневых облигаций.

«Мы консультируемся с различными компаниями на предмет выпуска облигаций. Рассматриваем вариант выпуска гривневых облигаций», - уточнил он.

Замглавы КГГА отметил, что окончательная сумма планируемого займа будет определена, когда будет принят городской бюджет.