Торги на Украинской бирже прошли с повышенной волатильностью - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 2 ноября, проходили с повышенной волатильностью.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, «рынок лихорадило в преддверии объявления результатов заседания ФРС США и встречи европейских лидеров с премьер-министром Греции Георгиосом ПАПАНДРЕУ. По итогам дня с весомым перевесом победу одержали покупатели».

Как отметила Я.ЛАВРИК, торговая сессия на Украинской бирже в среду открылась 1%-ным «гэпом» вверх сводного биржевого индикатора. Однако к обеду индекс биржи растерял утренний рост на фоне активизации продаж на европейских фондовых площадках и опустился в красную зону. Наибольшие продажи были сосредоточены в банковском секторе.

По словам аналитика, во второй половине дня ситуация на Украинской бирже вновь изменилась: на этот раз инициативу в свои руки взяли покупатели. Сигналом для разворота тенденции стало оживление покупательской активности на биржах «Старого света». Участники европейских торгов смогли оправиться от публикации слабой статистики по безработице в Германии и индексу PMI в еврозоне и вновь настроились на позитив.

Я.ЛАВРИК сообщила, что «вторая волна покупок на Украинской бирже в среду прокатилась ближе к концу сессии и выглядела более впечатляющей. Сводный биржевой индикатор буквально рванул вверх вслед за зарубежными фондовыми индексами и смог завершить торги на внутридневном максимуме. Сейчас среди инвесторов наблюдается высокая нервозность и любые, даже не подтвержденные официально, слухи и заявления относительно будущего Греции могут развернуть рынки в ту или иную сторону».

По мнению аналитика, игроки, по всей видимости, возлагают большие надежды на встречу премьер-министра Греции и европейских лидеров и полагают, что странам удастся прийти к компромиссу. Кроме того, игроки с нетерпением ожидают выступление Бена БЕРНАНКЕ, в частности, его намеков на следующий раунд количественного смягчения.

По информации Я.ЛАВРИК, наибольший рост среди бумаг индексной корзины по итогам дня 2 ноября показали акции двух металлургов Алчевского меткомбината (+6,40%) и Енакиевского метзавода (+5,86%). В лидерах роста закрепились также бумаги «Стирола» (+5,43%) и энергетиков: «Центрэнерго» (+4,22%) и «Донбассэнерго» (+3,62%). Хуже рынка выглядели акции «Райффайзен Банка Аваль» (+0,71%), «Укрсоцбанка» (+1,05%), а также Ясиновского КХЗ (+0,17%). Среди бумаг второго и третьего эшелонов в минусе завершили день банка «Форум» (-2,46%) и Полтавского ГОКа (-2,14%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 ноября, снизился на 0,09% – до 535,40 пункта. Общий объем торгов составил 219 млн. 900 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,82% – до 1425,96 пункта. Общий объем торгов составил 224 млн. 263 тыс. грн., из них на срочном рынке – 126 млн. 438 тыс. грн.