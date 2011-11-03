Польские акции в четверг продолжили падение

Варшава. Главный индикатор Варшавской фондовой биржи в начале торгов четверга продолжил падение, потеряв в начале дня более одного процента после 0,7% минуса в среду.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки» начали день на уровне 2328,23 пункта, что на 1,17% ниже вчерашнего закрытия, но сразу после этого начали отрабатывать часть потерь.

В начале дня индекс самых ликвидных бумаг котировался от уровня открытия до 2,345 тыс. пунктов.

На негативной территории начали день также индикаторы средних и небольших компаний, которые за первые полчаса потеряли 0,24% и 0,16%.

Начавший день почти 0,9% минусом индекс всего рынка WIG к этому времени уменьшил потери до около 0,5%.

Как сообщал УНИАН, польский WIG20, который вчера на негативном внешнем фоне в начале торгов торговался с более чем двухпроцентным минусом, закончил торги 0,67% снижением.

На прошлой неделе польские «голубые фишки» на фоне оптимизма после принятия лидерами Евросоюза нового плана решения долговых проблем Греции резко выросли, закрывшись впервые с 1 сентября выше 2,4 тыс. пункта.