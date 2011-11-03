ГКЦБФР согласовала законопроект об ответственности за правонарушения на фондовом рынке

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) согласовала проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности участников фондового рынка», сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Соответствующим законопроектом, в частности, предусматривается установление административной ответственности за правонарушения в сфере фондового рынка: за обращение ценных бумаг без регистрации их выпуска или нарушение порядка осуществления эмиссии ценных бумаг; за нарушение порядка передачи ведения реестра собственников именных ценных бумаг и нарушения условий прекращения осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке, а также отказ (уклонение) должностного юридического лица от проведения уполномоченными лицами Комиссии проверки и ревизии и др.

Как утверждает начальник управления аналитического обеспечения ГКЦБФР Максим ЛИБАНОВ, кроме того, документ предусматривает возможность применения комиссией мер предупредительного и профилактического характера к участникам фондового рынка и расширение полномочий регулятора по проведению проверок и исследований на фондовом рынке. Также законопроект конкретизирует полномочия уполномоченных лиц регулятора в случае нарушения законодательства на рынке ценных бумаг и в акционерных обществах и законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Совершенствуются и нормы об ответственности юридических лиц за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Кроме того, предусматривается право Комиссии обращаться в суд с иском о прекращении государственной регистрации акционерного общества и эмитента в случаях, предусмотренных Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей».

В данный момент планируется опубликование проекта Закона с целью получения замечаний и предложений к нему, после чего он будет направлен на согласование в министерства и ведомства.