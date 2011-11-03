Кабмин одобрил условия приватизации пяти энергокомпаний

Правительство Украины одобрило условия приватизации госпакетов акций 5 энергокомпаний.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, правительством одобрены условия приватизации 25% «Днепроэнерго», 40,6% «Донецкоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 50% «Винницаоблэнерго» и 50% «Закарпатьеоблэнерго».

При этом председатель ФГИ отметил, что, несмотря на то, что условия приватизации данных госпакетов акций в целом утверждены, правительство будет вносить в условия приватизации еще определенные дополнения.

По словам А.РЯБЧЕНКО, на данное время решение о приватизации данных госпакетов акций еще протокольно не оформлены.

Справка УНИАН. 5 октября Фонд государственного имущества Украины объявил условия приватизации первых двух энергокомпаний, госпакеты акций которых планируется продать на открытых аукционах. Инвесторам предложены 45,103% акций ПАО «Захидэнерго» по стартовой цене 1,932 млрд. грн. и 25% акций ПАО «Киевэнерго» за 432,305 млн. грн. Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября.

Кабмин своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

В 2011-2012 годах планируется приватизировать все четыре тепловые генерации и облэнерго, которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».