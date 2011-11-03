Инвесторы ждут от «большой двадцатки» решительных действий - эксперты

Инвесторы ждут решительных действий от представителей стран «большой двадцатки» относительно ситуации, сложившейся в Греции.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, опасения провала инициатив греческого премьер-министра как в парламенте страны, так и в ситуации с референдумом, негативно влияют на финансовые рынки.

Как считают аналитики, поддержку фондовым рынкам по-прежнему оказывают корпоративные отчеты мировых корпораций, а также статистика по рынку труда США. Данные о созданных рабочих местах в корпоративном секторе оказались очень позитивными, что может вылиться в положительный итог торговой недели, так как в пятницу выходит отчет министерства труда США о безработице, которая в результате может оказаться меньше ожиданий.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги вторника со смешанной динамикой. Основой для роста индекса Украинской биржи послужили ожидания поддержки финансовых рынков со стороны ФРС США. Все акции индексной корзины продемонстрировали рост, лидерами которого стали бумаги Алчевского меткомбината (+6,4%), Енакиевского метзавода (+5,86%) и «Стирола» (-5.43%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 ноября, снизился на 0,09% – до 535,40 пункта. Общий объем торгов составил 219 млн. 900 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,82% – до 1425,96 пункта. Общий объем торгов составил 224 млн. 263 тыс. грн., из них на срочном рынке – 126 млн. 438 тыс. грн.