Эксперт: пока рано говорить о том, что коррекция на рынках акций окончена

Говорить о том, что коррекция на рынках рисковых активов окончена, пока что не приходится.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «в дополнение к и так неуверенной динамике рисковых активов участники рынка демонстрируют решимость в очередной раз негативно отреагировать на политические маневры премьер-министра Греции. Казалось бы, рынок уже знает, что действие плана спасения фактически приостановлено до оглашения результатов народного референдума, однако продолжает рефлексировать по этому поводу».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовые индексы США в среду, 2 ноября, закрылись ростом впервые с начала недели, после публикации данных о росте занятости и комментариях Бена БЕРНАНКЕ, которые можно было расценить как обнадеживающее. По сути, индексу S&P 500 на время удалось оттолкнуться от нижней границы диапазона поддержки, однако рост оказался скромным на фоне сильной коррекции накануне и составил всего 1,6%. Почти незначительный рост фондовых индексов должен был указать игрокам на то, что процесс формирования консолидации на текущих уровнях еще не завершен.

По мнению аналитика, к основным результатам заседания комитета по монетарной политике следует отнести изменение экономических прогнозов и комментарии о том, что возобновление покупок ипотечных облигаций на открытом рынке является реалистичным способом подстегивания торговой активности. При этом снижение прогнозов темпа роста инфляции, по сути, открывает возможность для новых стимулов в случае новой волны замедления экономической активности.