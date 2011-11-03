Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду показали снижение - эксперты
18:04, 03 ноября 2011Фондовый рынок
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Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в среду, 2 ноября, снижение.
Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.
Как сообщают аналитики, индекс WIGUKR упал на 1,3% после четырех торговых сессий роста. Акции производителя сахара Astarta опустились на 2,8% до годового минимума. Котировки производителя аккумуляторов WESTA снизились на 3,6%. Лидерами роста стали бумаги агрокомпании Agroton (+1,7%).
На Лондонской фондовой бирже в среду акции нефтегазовой компании Regal Petroleum выросли на 12,9%.
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