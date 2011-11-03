Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 ноября, повысился на 2,48% – до 548,70 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 83 млн. 633 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,55% – до 1448,10 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 464 млн. 315 тыс. грн., из них на срочном рынке – 210 млн. 443 тыс. грн.