Спасение Европы: много шума... и ничего

Шаг вперед - два назад

Конечно, Европейский Союз старается сделать все возможное, чтобы спасти Грецию, являющуюся источником нынешнего кризиса. Однако с каждым новым шагом в этом направлении все больше обнажаются противоречия в самом ЕС. С одной стороны, существует конфликт между разными взглядами европейских государств на то, какой должна быть помощь Греции. С другой стороны, налицо конфликт между самой Грецией и «донорами». Помимо этого, раздирают Грецию и внутренние противоречия. Последнее, в свою очередь, может привести к тому, что Греция может стать источником не только финансового, но и серьезного социального кризиса в Европе.

Если не вдаваться в подробности, то в целом меры по преодолению кризиса со стороны руководства ЕС сводятся к следующему: постоянное увеличение фонда помощи Греции, выкуп и списание долгов страны и мероприятия по спасению европейских банков. От Греции же Евросоюз требует жесткой бюджетной экономии, в частности, в социальной политике.

Так, 20 октября парламент Греции проголосовал за очередное сокращение зарплат и пенсий, увеличение налогов, а также за увольнения государственных служащих. Это, естественно, вызвало новые массовые акции протеста в стране. В обмен на это Греции обещан новый транш кредита Международного валютного фонда.

В свою очередь, руководство Греции оказалось недовольным помощью Евросоюза. Так, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос накануне брюссельского саммита 23 октября обвинил ЕС в целом (Ангелу Меркель и Николя Саркози в частности) в неспособности оперативно принимать решения.

Интересно, что в преддверии саммита 23 октября в европейских СМИ появилась информация о возможном переносе саммита на другую дату. И объяснялось это конфликтом интересов все тех же Германии и Франции. Тем не менее, саммит состоялся, однако результатов не принес, так как принятие важных решений было отложено на очередной саммит, который состоялся 26-27 октября. Позитивно, что на последнем мероприятии «решительные меры» были предприняты. Однако негативом оказалась то, что на саммите отчетливо проявились противоречия между лидерами Евросоюза относительно методов выхода из кризиса.

Реакция фондовых рынков на вышеописанные события стала уже традиционной: одна-две сессии, отмеченные эйфорией, а затем последующее разочарование, сопровождающееся заметным падением акций. События по такому сценарию проходили уже не единожды, а, если точнее, то практически после каждого саммита ЕС…

Как отметили аналитики инвестиционной группы «Сократ», 27 октября на мировых фондовых рынках наблюдалась волна позитива и аппетита к риску. Ралли было вызвано тем, что главы стран ЕС достигли соглашения с частными кредиторами о добровольном списании 50% от суммы долга по греческим облигациям, что позволит произвести списание около 100 млрд. из 350 млрд. евро долга на текущий момент. Подобные меры позволят Греции снизить уровень госдолга до 120% от ВВП. Помимо этого, Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) будет увеличен с 440 млрд. до 1 трлн. евро, а одним из его участников может стать Китай. Также было принято решение о проведении рекапитализации банков на сумму порядка 106 млрд. долларов.

Более чем впечатляющий рост на фоне итогов саммита ЕС показал 27 октября и отечественный фондовый рынок. Индекс Украинской биржи по итогам сессии вырос на 8,6%. По информации аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, рост котировок украинских акций в этот день стал наиболее существенным с мая 2010 года.

В ожидании чуда

Все решения по выходу из кризиса, принятые ЕС, пока, к сожалению, находятся преимущественно в плоскости теории, на практике же результаты не видны. Поэтому логично, что инвесторы сохраняют опасения относительно углубления кризиса и расширения его на другие страны еврозоны. Уже в ходе следующей сессии (28 октября) мировые фондовые рынки продемонстрировали очередное падение.

Авторитетнейший финансист Джордж Сорос подверг критике действия Европейского Союза. Он заявил, сообщает Forbes, что для выхода из кризиса Европе недостаточно согласованных на прошлой неделе мер. «Фундаментальные проблемы решены не были. Очевидно, что Греция фактически является несостоятельной… Принимая во внимание масштаб кризиса, решение о мерах поддержки было принято слишком поздно и было недостаточным. Оно принесет частичное облегчение, но только потому, что рынки сходили с ума из-за отсутствия решений на высшем уровне», - отметил Джордж Сорос.

В течение последней недели конфликт в Евросоюзе заметно обострился. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в последний день октября заявил о необходимости референдума национального референдума относительно целесообразности получения помощи от ЕС. Была даже назначена дата мероприятия – 4 декабря. Очевидно, что целью данной инициативы стало снижение социальной напряженности в стране.

Заявление Георгиоса Папандреу вызвало резкую критику со стороны лидеров ЕС, а также спровоцировало новый – уже политический – кризис в самой Греции. В частности, Президент Франции Николя Саркози заявил, что принятие Греции в еврозону было ошибкой. По его мнению, страна вступила в еврозону с «фальшивыми» экономическими показателями. При этом Саркози добавил, что дефолт Греции может вызвать «эффект домино» по всей Европе. Глава МИД Греции Ставрос Ламбринидис в ответ Саркози заявил, что долговой кризис является общеевропейской проблемой, и не Греция стала ее источником.

Реакция фондовых рынков на шокирующее заявление о греческом референдуме была соответствующей. Инвесторы «впали в депрессию», биржи рухнули. Так, 1 ноября мировые индексы обвалились в среднем на 6%. Украинские рынки в этот день потеряли по 4,3%.

Накануне саммита «Большой двадцатки» крупнейшие банки начали срочно продавать европейские государственные облигации, пытаясь таким образом сократить зависимость от проблемных стран региона. В связи с этим Институт международных финансов, включающий 450 компаний, накануне саммита направил письмо лидерам «Большой двадцатки», где объяснил, что распродажа гособлигаций является результатом ужесточения требований к банков. В свою очередь, Николя Саркози и Ангела Меркель перед саммитом заявили, что Греция не получит очередной транш помощи от ЕС и МВФ - до проведения объявленного референдума. Лидеры Евросоюза дали четко понять: если на референдуме греки проголосуют против помощи ЕС и бюджетной экономии, то страна будет исключена из зоны евро и останется в одиночестве со своими проблемами. Что, впрочем, справедливо, ведь это выбор народа. А если хочешь помощи – соглашайся с условиями помогающих…

Итак, на данный момент имеем углубляющийся кризис в еврозоне и вдобавок политический кризис в Греции. Против проведения референдума в стране выступил министр финансов Эвангелос Венизелос. В свою очередь, под давлением оппонентов премьер-министр Греции Георгиос Папандреу уже отказался от своей идеи. Кроме того, он заявил, что готов уйти со своего поста, если ему будет высказан вотум недоверия.

Судьба действующего правительства Греции должна решиться сегодня. А пока рынки ждут итогов саммита в Каннах. Чтобы спасти ситуацию, «Большая двадцатка» должна сделать невозможное. Что-то, подобное чуду…

Игорь Галычак (УНИАН)