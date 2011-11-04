Эксперты: индекс UX вырос на фоне понижения ставки ЕЦБ и данных по рынку труда США

Поддержку индексу Украинской биржи в четверг, 3 ноября, оказали неожиданное понижение ЕЦБ базовой ставки, а также данные по рынку труда США, которые засвидетельствовали снижение первичных обращений за пособием по безработице до 397 тыс.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они отметили, что украинские фондовые рынки завершили торги четверга ростом. После открытия гэпом вниз уже к обеду индексу Украинской биржи удалось отыграть утренние потери. В центре внимания инвесторов находился двухдневный саммит G20, итоги которого могут предоставить подробности плана выхода из кризиса еврозоны, а также внести определенность в отношении вопроса Греции.

Как отмечают аналитики, намерения Греции провести референдум по предоставлению пакета помощи стране ставили под угрозу членство страны в ЕС. Однако позже появились слухи о том, что референдум может не состояться, и это оказало позитивное влияние на фондовых индексы. Но, в то же время, сдерживающим фактором для рынков в четверг послужили статданные по снижению индекса деловой активности в сфере услуг США.

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс деловой активности и индекс цен производителей в еврозоне, а также данные по промышленным заказам в Германии. В США сегодня выходят данные по рынку труда за октябрь.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 ноября, поднялся на 2,48% – до 548,70 пункта. Общий объем торгов составил 83 млн. 633 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,55% – до 1448,10 пункта. Общий объем торгов составил 464 млн. 315 тыс. грн., из них на срочном рынке – 210 млн. 443 тыс. грн.

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