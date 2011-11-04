ВР отказалась от запрета приватизации Одесского припортового завода

Верховная Рада Украины отказалась запретить приватизацию двух объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР отказалась включить в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, акции ОАО “Одесский припортовый завод”.

За принятие соответствующего законопроекта «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации», проголосовал 51 народный депутат из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также отказалась внести в данный перечень ОАО «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов». Соответствующий законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации“, поддержали 72 народных депутатов из 318, зарегистрированных в сессионном зале.