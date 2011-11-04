Среди бумаг Украинской биржи худшие результаты вчера показали банки - эксперты

Среди бумаг индексной корзины Украинской биржи в четверг, 3 ноября, худшие результаты показали банки.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, котировки «Райффайзен Банка Аваль» на Украинской бирже в четверг опустились на 0,7%, «Укрсоцбанка» - на 0,3%. В целом же по итогам вчерашней торговой сессии отечественные акции продемонстрировали рост.

Аналитики отмечают, что среди лидеров Украинской биржи в четверг были бумаги металлургических заводов. Акции Енакиевского метзавода поднялись на 12,6% после роста на 5,9% по итогам предыдущей торговой сессии. Алчевский меткомбинат прибавил 4,3% после роста на 6,4% днем ранее. Акции производителя авиадвигателей - компании «Мотор Сич» - выросли на 1,8% против 3,5% днем ранее.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 ноября, поднялся на 2,48% – до 548,70 пункта. Общий объем торгов составил 83 млн. 633 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,55% – до 1448,10 пункта. Общий объем торгов составил 464 млн. 315 тыс. грн., из них на срочном рынке – 210 млн. 443 тыс. грн.

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