Украинский рынок акций завершил октябрь ростом - эксперт

Украинский рынок акций завершил октябрь ростом.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она отметила, что индекс UX по итогам ушедшего месяца вырос на 1,8%, но на фоне мировых площадок это довольно скромный прирост. В среднем американские фондовые площадки выросли за октябрь на 11%, европейские индексы - на 8,6%, российский – на 10%, китайский – 12%.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, «после такого серьезного провала рынков накануне, текущий рост выглядит вполне логичным, особенно во время публикации финансовых отчетов за третий квартал и макроэкономической статистики, которые в большей степени выглядели лучше ожиданий экспертов».

Кроме того, добавила аналитик, «определенные договоренности европейских лидеров по Греции оказали поддержку рынкам, хотя в целом ситуация остается довольно напряженной, и дефолт Греции не ушел с повестки дня».

По информации Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня, 4 ноября, мировые рынки демонстрируют умеренное снижение. Европейские фондовые индикаторы теряют в среднем 1%, американские фьючерсы на индексы снижаются на 0,8%. В то же время, украинский рынок акций растет на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 ноября, поднялся на 2,48% – до 548,70 пункта. Общий объем торгов составил 83 млн. 633 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,55% – до 1448,10 пункта. Общий объем торгов составил 464 млн. 315 тыс. грн., из них на срочном рынке – 210 млн. 443 тыс. грн.

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