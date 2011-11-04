Украинские акции на ВФБ в четверг показали нисходящую динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в четверг продемонстрировали нисходящую динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в четверг снизился на 1%. Акции производителей молока и молочной продукции существенно просели. При этом бумаги Индустриальной Молочной компании (-2,8%) зафиксировали наибольшее падение котировок. Акции Milkiland (-2,6%) в четверг продолжили падение, а за прошедшие пять торговых сессий они подешевели на 5,3%. Бумаги производителя аккумуляторных батарей WESTA опустились на 6,8%, достигнув минимальной отметки с момента IPO. В целом за прошедшие четыре сессии акции компании потеряли 13,8%. Цена Coal Energy в четверг выросла на 2,8%. Sadovaya Group (+2,0%) также продемонстрировала рост.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг наблюдалось ралли по акциям Cadogan Petroleum, которые взлетели в цене на 7,8%. Котировки производителя яиц, компании Avangard (+1,9%) за последние две сессии отыграли 3,2%, после падения до исторического минимума.